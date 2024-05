Der Chefarzt der Orthopädie- und Unfallchirurgie der Wertachkliniken, Professor Balkan Cakir, hält am Mittwoch einen Vortrag über Rückenprobleme.

"Rückenprobleme: Manchmal muss sofort operiert werden" lautet der Titel des Vortrags, den Professor Dr. Balkan Cakir, Chefarzt der Orthopädie- und Unfallchirurgie der Wertachkliniken, am Mittwoch, 15. Mai, ab 19.30 Uhr im Vortragsraum des Bürgerservicezentrums (BSZ) Königsbrunn hält. Der Eintritt ist frei.

In dem Vortrag geht es unter anderem um "Red Flags", also rote Flaggen, wie Mediziner die Warnsignale nennen, die bei Rückenschmerzen sofortiges Handeln erfordern. Dabei muss nicht immer eine Operation notwendig sein, aber untersuchen lassen sollte man sich auf jeden Fall, rät Professor Cakir. Lähmungserscheinungen und Taubheitsgefühle in Armen und Beinen sind solche Warnsignale. Aber auch bei unkontrolliertem Stuhlgang und Wasserlassen mit Fieber, Schüttelfrost oder Gewichtsabnahme sollte man schnellstmöglich zum Arzt gehen, wenn sie im Zusammenhang mit Rückenproblemen auftreten.

Nervenstränge könnten dauerhaft beschädigt werden

„In allen diesen Fällen besteht die Gefahr, dass die Nervenstränge im Wirbelkanal dauerhaft beschädigt werden, deshalb sollte man nicht lange überlegen“, sagt Professor Cakir. Aus demselben Grund erfordern auch instabile Brüche von Wirbelkörpern immer dann ein sofortiges Handeln, wenn eine Schädigung des Rückenmarks droht, oder bereits eingetreten ist.

Nicht immer müssen angebrochene Wirbelkörper operativ behandelt werden. Manchmal reichen Physiotherapie und Medikamente. Dasselbe gilt für verschiedene Verengungen des Wirbelkanals. Auch Bandscheiben-Vorfälle können sich bis zu einem gewissen Grad von selbst zurückbilden. Über all diese Aspekte spricht Professor Cakir am Mittwoch bei seinem Vortrag. (AZ)