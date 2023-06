Schafft auch die U 23 des TSV Bobingen den Aufstieg?

Letztes Jahr ging die Relegation für die U 23 des TSV Bobingen noch verloren. Das soll sich dieses Jahr ändern. Trainer Roberto Di Santo erwartet ein enges Spiel.

Nach dem Aufstieg der Bezirksligatruppe will die Bobinger U 23 jetzt nachziehen. Erst am letzten Spieltag war es durch einen Sieg gegen Türkgücü II gelungen, auf den Relegationsplatz zu springen. Gegner wird der SV Erlingen aus der A-Klasse Augsburg Nord-West sein. "Wir haben vor zwei Wochen schon einmal ein Spiel der Erlinger gesehen", sagt Bobingens Trainer Roberto Di Santo. Es sei eine gute A-Klassenmannschaft und die beiden Teams würden sich auf Augenhöhe begegnen. Deshalb erwarte er eine enge Partie. Eine spezielle Taktik hat sich das Bobinger Trainerduo allerdings nicht zurechtgelegt. "In so einem Match ist Taktik zweitrangig. Es geht viel mehr um die Tagesform und den Kampfgeist", sagt Di Santo. Von der Spielanlage und dem guten Saisonverlauf her seien die beiden Mannschaften als durchaus gleichwertig zu sehen.

Nach der verlorenen Relegation im letzten Jahr, soll es diesmal klappen

Allerdings könne seine junge Mannschaft von den Erfahrungen aus der Relegation im letzten Jahr profitieren und sich mental besser auf den Druck in so einem "Alles-Oder-Nichts-Spiel" einstellen. So hofft man in Bobingen, dass es in diesem Jahr mit dem Aufstieg in die Kreisklasse klappen wird. Das wäre auch im Hinblick auf die Landesliga-Mannschaft wünschenswert. Denn wenn der Abstand zu groß sei, könnte es immer schwieriger werden, eventuell Spieler aus der U 23 ins Landesligateam zu integrieren, war aus der Abteilungsleitung zu hören.

Denn in Bobingen setzt man schon seit Jahren darauf, möglichst Spieler aus der eigenen Jugend an die erste Mannschaft heranzuführen. Dass diese Taktik erfolgreich sein kann, beweist letztlich die Bezirksligameisterschaft in diesem Jahr. Trotzdem will das Bobinger Trainerteam nicht auf weitere Verstärkung aus dem Bezirksligakader zurückgreifen. "Unsere Jungs, die eine wirklich gute Saison gespielt haben, sollen auch in diesem wichtigen Spiel zeigen, was sie können. Das haben sie verdient", erklärt der Bobinger Coach. Ein bis zwei Bezirksligaspieler werden aber wohl schon dabei sein. Das seien aber die Spieler, die bereits während der Saison immer wieder dabei gewesen wären und daher voll in den Kader integriert seien. Natürlich hofft das Team, dass viele Fans den Weg zum Spiel nach Affing mitmachen werden. Denn bereits im letzten Jahr sei die Mannschaft in der Relegation gegen Langenneufnach sehr gut unterstützt worden.

Das Relegationsspiel gegen den SV Erlingen findet am Samstag, dem 3. Juni, um 16 Uhr auf der Sportanlage in Affing statt.