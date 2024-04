Schilder, Radwege, Verkehrsberuhigung: Das soll sich in Bobingen alles ändern

Plus Das Thema Verkehr beschäftigt die Bobingerinnen und Bobinger immer wieder. Jetzt haben Polizei und Untere Straßenbaubehörde Maßnahmen empfohlen.

Zu einer Verkehrsschau waren Ende Februar Vertreter der Stadt Bobingen, der Bobinger Polizei und der Unteren Straßenbaubehörde des Landratsamtes Augsburg in Bobingen unterwegs. Dabei sollten hauptsächlich die Bereiche in Augenschein genommen werden, die der Polizei durch eine Unfallhäufung aufgefallen sind.

Eine dieser auffälligen Stellen ist die Kreuzung Königsbrunner Straße, Gutenbergstraße und Oberottmarshauser Straße. Durch das gestiegene Verkehrsaufkommen wird die komplizierte Kreuzung immer stärker belastet. Gleichzeitig steigt die Zahl der Unfälle. Daher hat die Untere Verkehrsbehörde eine Veränderung der Beschilderung dort empfohlen, um die Verkehrsführung deutlicher zu machen. Das ist allerdings nur eine Notlösung. Die eigentliche Empfehlung von Behörde und Polizei lautet, dort eine bauliche Lösung ins Auge zu fassen. Das könnte zum Beispiel ein Kreisverkehr sein.