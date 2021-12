Schlägerei in einem Café in Bobingen

Freitagabend sind zwei Streithähne in einem Café im Zentrum von Bobingen aufeinander losgegangen. Ein 52-Jähriger ging dazwischen und musste anschließend selbst ins Krankenhaus

Zu einer Schlägerei ist es am Freitagabend in einem Café im Bobinger Zentrum gekommen. Gegen 21.30 Uhr informierte ein Gast die Polizei in Bobingen darüber, dass hier zwei Streithähne aufeinander losgehen. Als ein 52-jähriger Augsburger dazwischen gehen wollte, wurde er laut Polizei von einem der Beteiligten attackiert. Der Angriff gipfelte darin, dass einer der beiden dem Augsburger mit einer Glasvase aus dem Eingangsbereich ins Gesicht schlug. Die beiden, die sich geprügelt hatten, entfernten sich unmittelbar danach aus dem Café, konnten aber von Streifen der Polizei Bobingen ganz in der Nähe festgenommen werden. Der 52-jährige Augsburger kam mit leichten Schnittverletzungen im Gesicht ins Krankenhaus. Den Angreifer muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. (kabe)