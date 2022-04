Bobingen

vor 48 Min.

"Schon schmerzhaft": So reagieren Verbraucher auf die Preissteigerungen

Plus Der Krieg in der Ukraine hat direkte Auswirkungen auf Verbraucher im Augsburger Land. Vieles wird teurer. Was Menschen in einem Bobinger Supermarkt dazu sagen.

Von Elmar Knöchel

Die Preise für Erdgas und Benzin sind wegen des Kriegs in der Ukraine in den vergangenen Wochen explodiert. Die Inflationsrate in Deutschland hat ein Rekordhoch erreicht. Waren und Dienstleistungen kosten im Schnitt 7,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das macht sich nun auch beim Einkaufen bemerkbar. Für zahlreiche Produkte wie Butter, Gemüse oder Öl müssen Verbraucherinnen und Verbraucher tiefer in die Tasche greifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .