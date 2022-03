Ehepaar nimmt Familie aus Odessa auf: "Uns war klar, dass wir helfen müssen"

Plus Die Kretschmers aus Bobingen haben eine vierköpfige Familie aus der Ukraine aufgenommen. Wie der Kontakt zustande kam und wie die ersten Tage verlaufen sind.

Im Wohnzimmer von Johanna und Peter Kretschmer in der Bobinger Siedlung ist das Sofa gut besetzt. Seit einigen Tagen beherbergen sie eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine: Oma Tanja, Mama Anna und die Töchter Lisa und Varia.