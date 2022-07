Bobingen/Schwabmünchen

vor 17 Min.

Brisante Empfehlung: Am Dienstag geht es um die Zukunft der Wertachkliniken

Die Wertachkliniken - hier das Haus in Schwabmünchen - sind in Schwabmünchen und Bobingen tief verwurzelt.

Plus In der Stadthalle von Schwabmünchen wird ein Gutachten vorgestellt, das sich mit den Überlebenschancen der beiden Krankenhäuser befasst. Und das hat es in sich.

Von Christoph Frey

Es klang ganz beiläufig am Ende der jüngsten Kreistagssitzung: In der Schwabmünchner Stadthalle würden sich die Mitglieder des Kreistages und der Stadträte aus Schwabmünchen und Bobingen treffen. Es gebe nichts zu beschließen, es werde nur etwas vorgestellt. Um genau zu sein: Vorgestellt wird am kommenden Dienstagabend den versammelten Kommunalpolitikerinnen und -politikern ein im Auftrag der Träger erstelltes Gutachten des Beratungsunternehmens Oberender über die Wertachkliniken. Und das hat es in sich.

