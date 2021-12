Der Seelsorger ist seit 45 Jahren für die Patienten in Bobingen da

Anton Ziegenaus feiert dieses Jahr seinen 85. Geburtstag und 45 Jahre seelsorgerische Tätigkeit in der Wertachklinik Bobingen. Warum er seinen Geburtstag unfreiwillig im Krankenhaus verbrachte.

Professor Anton Ziegenaus feiert dieses Jahr zwei Jubiläen: seinen 85. Geburtstag und 45 Jahre seelsorgerische Tätigkeit in der Wertachklinik Bobingen. Seinen Geburtstag verbrachte er Anfang des Jahres in der Wertachklinik, unfreiwillig, weil er selbst krank geworden war. Sein Jubiläum als Klinikseelsorger hätte Ziegenaus gerne in der Kapelle der Wertachklinik gefeiert. Doch nun macht ihm Corona einen Strich durch die Rechnung. Gefeiert wurde dennoch, in der Bobinger Kirche St. Felizitas.

Bobingens Pfarrer Thomas Rauch und Klinikseelsorger Diakon Winfried Eichele zelebrierten gemeinsam mit dem Jubilar eine Messe. Ziegenaus Schwester und andere Weggefährten füllten die Kirchenbänke. Mit dabei waren auch der Vorstand der Wertachkliniken, Martin Gösele, sowie Dr. Gerhard von Dreden, Leitender Oberarzt der Wertachklinik Bobingen und ärztlicher Leiter der Intensivstation.

Professor Anton Ziegenaus feiert gemeinsam mit zahlreichen Weggefährten in einem Dankgottesdienst sein 45-jähriges Jubiläum als Seelsorger der Wertachklinik Bobingen. Foto: Doris Wiedemann

Er hat die Bobinger Klinikkapelle mit Leben gefüllt

Gösele richtete sich nach der Messe mit sehr persönlichen Worten an den Seelsorger. Mit Beharrlichkeit und Liebe sei er praktisch rund um die Uhr für die Patienten dagewesen, und: "Sie haben mit Ihren täglichen Messen unsere Klinikkapelle mit Leben gefüllt und hatten darüber hinaus großen Anteil an deren künstlerischer Ausstattung." Der Klinikvorstand zeigte sich erfreut, dass der Jubilar sich von seinen gesundheitlichen Problemen zu Anfang des Jahres so gut erholt hat. Gleichzeitig, so Gösele, sei er dankbar, dass Professor Ziegenaus mit Diakon Winfried Eichele seit 2015 eine engagierte Unterstützung habe. Mit Winfried Eichele sei ein hervorragender Seelsorger für die Wertachkliniken tätig, man habe also bereits frühzeitig eine gute Nachfolge installiert. "Das ist keine Selbstverständlichkeit", weiß Gösele.

Seelsorge ist wichtig für den Genesungsprozess

Gerhard von Dreden, der als Arzt die Intensivstation der Wertachklinik Bobingen leitet, bedankte sich im persönlichen Gespräch bei Ziegenaus für dessen seelsorgerische Tätigkeit. "Die Sorge für die Seele ist ein wichtiger Bestandteil des körperlichen Genesungsprozesses", betonte er. Und Ziegenaus sei über Jahrzehnte zu jeder Tages- und Nachtzeit nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses da gewesen.

Dr. Gerhard von Dreden, Leitender Oberarzt und ärztlicher Leiter der Intensivstation der Wertachklinik Bobingen (von links), sowie Martin Gösele, Vorstand der Wertachkliniken, bedankten sich im Namen aller Patienten und Mitarbeiter der Wertachkliniken für 45 Jahre seelsorgerische Arbeit bei Professor Ziegenaus (Mitte), der gemeinsam mit Bobingens Pfarrer Thomas Rauch und Klinikseelsorger Diakon Winfried Eichele in der Kirche St. Felizitas seine eigene Jubiläumsmesse zelebriert hatte. Foto: Doris Wiedemann

Pfarrer Rauch richtete ebenfalls herzliche und anerkennende Worte an den engagierten Klinikseelsorger, der ihm als Professor seinerzeit die Prüfung abgenommen hatte, und bescheinigte ihm, auch im universitären Umfeld seelsorgerische Qualitäten gehabt zu haben. Anschließen verlas er einen Brief, den der Augsburger Bischof, Bertram Meier, dem Jubilar geschrieben hatte.

Am Ende ergriff Ziegenaus selbst noch einmal das Wort, erinnerte an manche Begegnung am Krankenbett und erklärte in seiner heiteren, bodenständigen Art, dass auch er froh sei über die seelsorgerische Tätigkeit von Diakon Eichele, denn der sei, wie man so sage, sein Geld wert. Unabhängig davon hofft der Professor, nach der Corona-Pandemie selbst wieder Messen in der Bobinger Krankenhauskapelle feiern zu können. Denn, so erklärte er, alleine zu jubilieren mache keinen Sinn, man brauche jemanden, der mitmache. (AZ)