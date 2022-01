Bobingen/Schwabmünchen

vor 51 Min.

Dr. Marleen Pfeiffer ist die neue Ärztliche Direktorin in den Wertachkliniken

Plus Die Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen haben eine neue Ärztliche Direktorin. Was Dr. Marleen Pfeiffer vorhat.

Der Verwaltungsrat der Wertachkliniken hat Dr. Marleen Pfeiffer einstimmig zur Ärztlichen Direktorin bestellt. Die internistische Fachärztin war bereits in den Jahren 2015 und 2016 Assistenzärztin in Bobingen. Im Januar 2019 kam sie dann nach einer Weiterbildung im Uni-Klinikum Augsburg als Oberärztin mit neuen Ideen zurück, um die Zentralen Notaufnahmen der Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen zu leiten.

