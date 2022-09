Elterntaxis an Schulen: Wo die Polizei am häufigsten eingreifen musste

Plus Vor gut einer Woche ist das neue Schuljahr gestartet. Polizisten aus Bobingen und Schwabmünchen berichten, welche Probleme es im Straßenverkehr gab.

An den Schulen im Augsburger Land geht es wieder rund: Auch im neuen Schuljahr bringen Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schule fahren oder sie dort abholen, immer wieder Probleme mit sich. Wegen der sogenannten Elterntaxis hat die Polizei im Landkreis zuletzt verstärkt an den Schulen kontrolliert. Wie die ersten Tage auf dem Weg zur Schule verliefen, zeigen die Kontrollen der Polizei.