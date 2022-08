Bobingen

18:15 Uhr

Sie wollte ihr Kind in der Bobinger Wertachklinik auf die Welt bringen

Plus Die Schließung der Geburtenstation an der Bobinger Wertachklinik ist beschlossene Sache. Eine werdende Mutter stellt das vor Herausforderungen.

Von Paula Binz

"Eine Geburt ist so ein einschneidendes Erlebnis, das man nie mehr vergisst", sagt Marion Altenhofen und denkt dabei an den Moment, an dem sie ihre Tochter in der Geburtenstation Bobingen auf die Welt gebracht hat. Die junge Mutter hatte sich bereits in Sicherheit gewogen, dass sie nun auch ihren Sohn in Bobingen entbinden kann. Mit der lange kommunizierten Schließung der Geburtenstation zum Jahresende hätte das auch geradeso hingehauen: Anfang November ist der errechnete Termin. Doch dann erreichte Altenhofen die Schreckensnachricht: Die Geburtenstation muss bereits Ende September schließen. "Ich war total geschockt und traurig", sagt die werdende Mutter.

