Landkreis Augsburg

07:10 Uhr

Feuerwehr in Bobingen ist oft zu langsam: Das sind die Gründe

Plus Die Bobinger Feuerwehr erreicht die vorgeschriebene Zeit für das Erreichen des Einsatzortes nur in der Hälfte der Fälle. In Königsbrunn und Schwabmünchen sieht es besser aus.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Die Vorstellung des sogenannten Feuerwehrbedarfsplanes hatte es ans Licht gebracht: Die vorgeschriebene Hilfsfrist von zehn Minuten, von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort, wird in Bobingen nur bei jedem zweiten Einsatz erreicht. Eine Quote von 50 Prozent sei sehr wenig, stellte der Experte, der den Ist-Zustand analysiert hatte, fest. Es bestehe Handlungsbedarf. Das wird vor allem im Vergleich mit Königsbrunn und Schwabmünchen deutlich.

