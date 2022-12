Bobingen, Schwabmünchen

11:50 Uhr

Leiter der Pflegeschule geht: Still wird es in seinem Ruhestand nicht

Plus Nach 33 Jahren verabschiedet sich der Leiter der Pflegeschule der Wertachkliniken, Reiner Wottrich. Ein Rückblick auf besondere Momente.

Von Doris Wiedemann

Zwei Enkel, eine Modelleisenbahn und über 450 Schallplatten warten auf Reiner Wottrich. Nach 33 Jahren geht der Schulleiter der Berufsfachschule für Pflege an der Wertachklinik in Bobingen zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Das Amt des Schulleiters hatte er bereits im September, zum Beginn des neuen Ausbildungsjahrganges, an seine Nachfolgerin Jessica Schipf übergeben. Seitdem war er - wie er selbst sagt - "Assistenz-Schulleiter". „Die Pflegeschule war mein drittes Kind“, sagt der zweifache Familienvater. Er hat über drei Jahrzehnte viel Arbeit, Zeit und Energie in dieses "Kind" gesteckt, hat es genährt und gestärkt und immer wieder an die Herausforderungen der jeweiligen Zeit angepasst. Auch in den sogenannten Corona-Jahren.

