Wertachkliniken: Ärzte streiken am Donnerstag

Die Forderungen des Marburger Bundes sind für kleine Krankenhäuser wie in Schwabmünchen und Bobingen nur schwer umsetzbar.

Der Marburger Bund hat die Ärzte der kommunalen Krankenhäuser am 31. März zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Daran beteiligen sich auch Ärzte aus den Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen. Deshalb kann es auch dort zu Engpässen kommen. "Die Notfallversorgung werden wir selbstverständlich, und mit der Unterstützung unserer Ärzte, aufrechterhalten", versichert Klinikvorstand Martin Gösele und bittet ansonsten um Verständnis dafür, dass gegebenenfalls einige geplante, sogenannte elektive Eingriffe, abgesagt werden müssen. Ob überhaupt welche abgesagt werden müssen - und wenn ja, wie viele, war Gösele am Dienstag nicht bekannt.

Der Marburger Bund, ein Berufsverband für Ärzte in Deutschland, fordert eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr, klare Grenzen für Bereitschaftsdienste, eine generelle Begrenzung der Rufbereitschaft auf höchstens zwölf Rufdienste pro Monat, einen gesicherten Anspruch auf freie Wochenenden und mehr Planungssicherheit bei den Diensten.

Viele Ärzte in den Wertachkliniken fühlen sich erschöpft

Der Klinikvorstand kann die Forderungen der Ärzte gut nachvollziehen. Laut einer Umfrage bei rund 3300 Mitgliedern des Verbandes fühlen sich 91 Prozent der Klinikärzte durch ihre Arbeit erschöpft, und rund ein Fünftel der Medizinerinnen und Mediziner in kommunalen Krankenhäusern sieht inzwischen ihre berufliche Zukunft außerhalb der Kliniken. Das bereitet auch dem Vorstand der Wertachkliniken große Sorgen. "Wäre die Arbeit der Ärzte in den Kliniken attraktiver, wäre es einfacher, mehr Personal einzustellen und damit die Arbeitsbelastung für jeden Einzelnen zu reduzieren", erklärt er.

Klare Grenze für Bereitschafts- und Rufdienste

Konkret fordern die Ärzte beispielsweise klare Grenzen für Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften sowie gesicherte Ruhezeiten. Also beispielsweise mindestens ein freies Wochenende pro Monat. "Mit unseren Forderungen stärken wir auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf", erklärt Dr. Joanna Eisenbach, leitende Oberärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie der Wertachkliniken, die selbst zwei Kinder hat.

Wichtig sei bei diesen Forderungen jedoch auch, die Situation der jeweiligen Klinik im Blick zu behalten, erklärt Martin Gösele. Denn strengere Regeln und Begrenzungen bei Ruf- oder Bereitschaftsdiensten stellen kleine Krankenhäuser vor große Herausforderungen. "Große Häuser haben größere Abteilungen. Da verteilen sich die Dienste auf viele Schultern", so Gösele.

Doch besonders die kleinen Krankenhäuser, auch die Wertachkliniken, hätten ein massives Problem, die Dienste 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag zu besetzen, wenn alle Forderungen des Marburger Bundes umgesetzt werden müssten. "Weniger Köpfe bedeuten mehr Ruf- oder Bereitschaftsdienste im Monat. Es ist schwierig, strikte Grenzen einzuhalten, wenn nicht genügend Personal zur Verfügung steht", so der Krankenhauschef. Er verdeutlicht, dass nicht nur in der Pflege Personalmangel herrsche, sondern auch bei den Ärzten. "Es sind keine mehr auf dem Markt", sagt er.

Chef hofft auf alternative Lösungen

Werden die strikten Vorgaben zur Pflicht, hieße das, man müsste sich beispielsweise an den Wochenenden öfter von der Notfallversorgung abmelden, und die Rettungsdienste müssten andere Krankenhäuser anfahren, erklärt Gösele und hofft auf alternative Lösungen, die den Arztberuf am Krankenhaus wieder attraktiver machen, beispielsweise durch Entbürokratisierung der Arbeit und ein attraktiveres Vergütungspaket.

Erika Hirschbeck, Assistenzärztin in der Unfall- und Orthopädischen Chirurgie der Wertachkliniken, kennt diese Problematik. "Wer die familiäre Atmosphäre eines kleinen Krankenhauses schätzt, muss sich darüber im Klaren sein, dass an so einem Arbeitsplatz nicht alle Forderungen des Marburger Bundes umgesetzt werden können", sagt sie und hofft auf differenzierte Lösungen für größere und kleinere Häuser.

Den Wertachkliniken macht aber nicht nur der allgemeine Personalmangel zu schaffen, auch die Corona- bedingten Ausfälle mit Quarantäne und Isolation setzen den Wertachkliniken zu. "Wir hatten einen massiven und überdurchschnittlich hohen Personalausfall", so Gösele. In der Folge mussten tageweise Teilbereiche in den Krankenhäusern abgemeldet werden, wie die Röntgenabteilung, die Endoskopie und sogar die Notaufnahme. Momentan sind alle Abteilungen wieder geöffnet, das könne sich allerdings täglich ändern.

Corona-Situation bei den Patienten im Kreis Augsburg entspannt sich

Wesentlich entspannter sei dagegen die Corona-Situation der Patienten in den beiden Häusern. Zwischen zwölf und 16 Infizierte liegen im Schnitt in den vergangenen Wochen auf der Normalstation. Am Dienstag waren es zehn in Schwabmünchen und drei in Bobingen. Intensivpatienten seien mittlerweile die Ausnahme. (mit cako)