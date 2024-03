Schweres Auswärtsspiel für den TSV Bobingen

Nach der Niederlage im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Karlsfeld steht der TSV Bobingen im Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Durach unter Zugzwang.

Die Aufgabe wird nicht leicht, die das Team von Spielertrainer Christopher Detke im Allgäu erwartet. Nach der Niederlage im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Eintracht Karlsfeld müssen dringend Punkte her. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt drei Punkte. Durch ein unerwartetes Unentschieden in Schwabmünchen ist der Tabellenletzte Aufkirchen bis auf einen Punkt an die Bobinger herangerückt und hat noch ein Spiel weniger.

Elias Ruf konnte das Krankenhaus bereits verlassen

Positiv stimmt zumindest die Nachricht, dass Elias Ruf, der am vergangenen Samstag fast eine halbe Stunde lang auf dem Spielfeld behandelt werden und dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, die Klinik mittlerweile verlassen konnte, wie Abteilungsleiter Marco Di Santo sagte. Der ursprüngliche Verdacht auf einen Rippenbruch habe sich letztlich nicht bestätigt. Es ging wohl mit einer Prellung ab. Trotzdem werde der in den letzten Spielen sehr starke Ruf dem TSV wohl einige Wochen fehlen. Das macht die Aufgabe in Durach nicht gerade leichter. Im Hinspiel in Bobingen erkämpfte sich die Detke-Elf bei sommerlich-heißen Temperaturen ein Unentschieden, das, betrachtet man den damaligen Spielverlauf, eigentlich zu wenig war. Diesmal wird es wohl ein anderes Spiel. Die Allgäuer stehen momentan auf Platz sechs der Tabelle und gelten als äußerst heimstark. In der Heimtabelle belegt der VfB Durach aktuell Platz drei. Trotzdem muss für den TSV Bobingen das Ziel sein, unbedingt Punkte aus dem Allgäu mitzunehmen. Allerdings präsentierte sich das Team von Trainer Hans-Jörg Nisseler zuletzt stark. In den letzten fünf Partien konnte Durach zweimal gewinnen, zwei Unentschieden herausspielen und musste sich nur einmal geschlagen geben. Demgegenüber stehen auf Bobinger Seite zwei Siege und drei Niederlagen.

Tore müssen her

Das größte Problem des TSV Bobingen wird dabei wohl weiterhin sein, dass das Team einfach zu wenig Tore schießt. Während Durach in 22 Spielen bereits 41 Treffer erzielt hat, bringt es der TSV auf nur 26 Buden. Es wird viel davon abhängen, ob die Defensive des Tabellenvorletzten den Duracher Torjäger Gregor Mürkl in den Griff bekommen wird. Der steht mit insgesamt 13 Toren aktuell auf dem dritten Platz der Torjägerliste. Bobingens bester Torschütze ist derzeit Maximilian Krist mit vier Treffern. Eine Frage wird auch sein, wie gut die Mannschaft von Christopher Detke und Sebastian Jeschek das Geschehen vom letzten Samstag verarbeiten konnte. Nicht nur die schwere Verletzung von Elias Ruf schockierte die Bobinger, sondern auch die Tatsache, dass eine hundertprozentige Torchance des TSV wieder einmal wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Das Spiel im Duracher Offino-Stadion am Bäuerlinger Weg beginnt am Samstag, 9. März, um 14 Uhr. Schiedsrichter: Michael Schmid.

