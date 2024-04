Schweres Auswärtsspiel für den TSV Bobingen

In Kempten hat der TSV Bobingen ein schweren Brocken vor der Brust. Genau wie Bobingen dringend Punkte im Abstiegskampf braucht, muss Kempten punkten, um im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben.

Das wird keine leichte Aufgabe für den TSV Bobingen beim dritten der Landesliga, dem FC Kempten. Denn die Allgäuer hatten vor der Saison das Ziel klar benannt: Aufstieg. Den direkten Aufstieg und die Landeliga-Meisterschaft kann das Team zwar kaum noch schaffen, aber der Relegationsplatz liegt für die Mannschaft von Trainer Thilo Wilke nur einen Punkt entfernt. Und Kempten hat noch zwei Nachholspiele. Somit wird es für den TSV Bobingen mit Sicherheit ein heißer Tanz. Denn auch Bobingen braucht die drei Punkte dringend, um im Kampf um den Relegationsplatz weiter im Rennen zu bleiben. Dass der FC Kempten als Favorit in das Spiel am Samstag gehen wird, dürfte klar sein. Aber die Bobinger haben ihre Kampfkraft schon mehr als einmal unter Beweis gestellt. Für Spannung dürfte also gesorgt sein. Obwohl der TSV derzeit sechs Punkte Abstand auf den Relegationsplatz hat, ist der Kampf noch nicht entschieden. Vier Spiele sind noch zu spielen. Und dass die direkten Konkurrenten der Bobinger, der SC Aufkirchen, der unter der Woche noch ein Nachholspiel zu bestreiten hat und der TSV Gilching in den verbleibenden Spielen auch noch einmal Federn lassen werden, kann wohl vorausgesetzt werden. Dabei kann der TSV Bobingen an diesem Wochenende vielleicht sogar auf etwas nachbarschaftliche Hilfe hoffen. Denn Gilching tritt am Sonntag beim TSV Schwabmünchen an. Schwabmünchen will unbedingt die Negativserie der Rückrunde beenden und mit einem Sieg gegen Gilching vermeiden, eventuell doch noch in den Abstiegskampf zu geraten. Also kann man getrost auf einen Schwabmünchner Sieg hoffen. Aufkirchen hat es am Wochenende mit Oberweikertshofen zu tun.

Kempten ist nicht unschlagbar

Dass Kempten nicht unschlagbar ist, zeigen die immerhin sechs Saisonniederlagen. Dazu spielten die Allgäuer bisher zehnmal Unentschieden. Im Vergleich brachte es Bobingen mittlerweile auf zwölf Punkteteilungen. Dass Kempten keine Übermannschaft ist, zeigt auch der Blick auf die geschossenen Tore. In 28 Partien brachten es die Allgäuer bisher auf 47 Treffer. Das sind die wenigsten der Spitzenteams. Gleichzeitig ließ das Kemptener Team bisher nur 28 Gegentore zu. Das ist wiederum der niedrigste Wert der Liga. Als Mutmacher kann das Hinspiel im vergangenen Oktober allerdings nicht herhalten. Denn im eigenen Stadion unterlag der TSV Bobingen dem FC Kempten im Herbst mit 0:4. Alle vier Tore vielen damals in der zweiten Halbzeit. Das Spiel FC Kempten gegen den TSV Bobingen wird am kommenden Samstag, dem 27. April um 14 Uhr, in der Sportanlage Dieselstraße in Kempten angepfiffen. Schiedsrichter ist Benjamin Sölch.