Seit 25 Jahren im Dienst: Was der Nikolaus aus Bobingen so alles erlebt

Plus Jürgen Bacher ist seit 25 Jahren für die Kolpingsfamilie Bobingen als Nikolaus unterwegs. Im Interview erzählt er von besonderen Begegnungen, Trends und Geschenken.

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste persönliche Begegnung mit dem Nikolaus?



Jürgen Bacher: Vage, das ist ja schon einige Zeit her. Ich hätte mich damals vor Angst beinahe versteckt. Ich müsste sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein.