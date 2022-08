Dieses Paar ist seit 60 Jahren verheiratet: So lernten sie sich kennen

Irma und Rudolf Köbler aus der Bobinger Siedlung fühlen sich rundum zufrieden.

Irma und Rudolf Köbler aus der Bobinger Siedlung feierten ihren 60. Hochzeitstag. Da kann man sich schon mal ein bisschen Zeit zum Feiern nehmen. Normalerweise ginge das nicht.

Denn beide sind immer gut beschäftigt, sagten sie. Denn gerade der Garten mache doch viel Arbeit. Letztlich seien sie Selbstversorger. Ihre Gemüsebeete versorgen sie mit nahezu allem, das sie zum Leben bräuchten. Und im Winter waren sie immer beim Holz machen unterwegs. Damit ihnen der Brennstoff für ihre Holzheizung nicht ausgeht. "Wir sind das so gewohnt. Einfach nichts tun, das können wir gar nicht", sagt Rudolf Köbler.

Der Chef durfte nicht wissen, dass sie sich trafen

Kennengelernt haben sie sich in der Backstube der Bäckerei Wolf in Augsburg. Dort arbeitete der junge Mann in der Backstube als Bäcker. Irma, seine spätere Frau, war dort als Hauswirtschafterin angestellt. "Gesehen hat man sich am Anfang hauptsächlich in der Backstube", erinnert sich Irma Köbler. Irgendwann hätten sie sich dann abends zum Ausgehen verabredet. Und da habe es dann gefunkt. Der Chef der Bäckerei habe das freilich nicht wissen dürfen, da beide ja auch in der Bäckerei gewohnt hätten. Nachdem der Bäckergeselle wegen einer Allergie seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, bekam er Arbeit bei Hoechst in Bobingen. So haben die beiden dann ein Haus in Untermeitingen bauen und nach dessen Fertigstellung im Jahr 1962 heiraten können.

Seit über 50 Jahren leben sie in der Siedlung

Weil es in der Bobinger Siedlung über den Betrieb des Mannes günstige Grundstücke zu kaufen gab, entschlossen sie sich, das alte Haus zu verkaufen und in die Bobinger Siedlung zu ziehen. Im Jahr 1971 war das. Das heutige Haus haben sie selbst, mit Hilfe von Freunden und Bekannten gebaut. Dort kamen auch die beiden Kinder, die Tochter und zwei Jahre später der Sohn auf die Welt. "Uns geht es sehr gut. Wir kommen mit unserer Rente aus und unsere Kinder besuchen uns regelmäßig und kümmern sich um uns", sagt Rudolf Köbler. Sie wüssten daher eigentlich nicht, was sie sich noch wünschen sollten. "Außer Gesundheit vielleicht", sagt Rudolf dann noch an. Denn zuletzt habe er immer wieder mal Probleme gehabt. Und er wolle seine Frau Irma auf keinen Fall alleine lassen.