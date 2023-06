Bobingen

Seit 60 Jahren sind Irma und Franz Gill ein Paar

Plus Gefunkt hat es vor 61 Jahren beim Tanzen. Jetzt feiern Irma und Franz Gill aus Bobingen Diamanthochzeit. Sie können sich in all den Jahren nur an einen einzigen Streit erinnern.

Von Elmar Knöchel

"Sechzig Jahre sind eine lange Zeit", sagt Irma Gill. Doch es sei eine schöne Zeit gewesen, "und ist es noch", fügt Ehemann Franz hinzu. Die 81-Jährige hat ihren späteren Mann, 83, in Oberjoch kennengelernt. Dort arbeitete sie als Zimmermädchen. Eigentlich stammt sie aus Zwiesel. "Wir waren neun Kinder. Die Mädchen mussten alle aus dem Haus, um sich Arbeit zu suchen." Denn im Bayerischen Wald hätte es damals so gut wie keine Arbeit gegeben. Schließlich sei sie in Oberjoch gelandet. Dort traf sie ihren späteren Mann Franz. Er stammt eigentlich aus dem Sudetenland, lebte aber seit seinem fünften Lebensjahr in Sonthofen. Er arbeitete als Verkaufsfahrer für Käse und Lebensmittel und belieferte den Haushalt, in dem sie beschäftigt war. So dauerte es nicht lange, bis sie sich zum Tanzen verabredeten. Und nach ein paar Tanzabenden hatte es dann gefunkt. Allerdings sei es damals unmöglich gewesen, unverheiratet eine Wohnung zu finden. Deshalb hätten sie bereits ein Jahr nach ihrem Kennenlernen geheiratet.

Wohnungen gab es nur für Verheiratete

Zu dieser Zeit lebten sie bereits in Bobingen. Zuerst noch bei Franz Gills Schwester. Die hatte ihnen geraten, nach Bobingen zu kommen. Denn die Verdienstmöglichkeiten in der dortigen Fabrik seien einfach wesentlich besser gewesen. Geheiratet wurde allerdings in Zwiesel, wo die Verwandtschaft der Braut lebte. Dann hätten sie das Angebot bekommen, bei der Renovierung ihres heutigen Hauses zu helfen und dann dort wohnen zu können. Er machte die Lokführerprüfung und fuhr viele Jahre das Bobinger Fabrikbähnle. Sie widmete sich der Kindererziehung und pflegte 14 Jahre ihre Schwiegermutter, die sie zu sich geholt hatten. Schließlich erbten sie das Haus, in dem sie bis heute leben. Irma und Franz Gill haben eine Tochter, einen Sohn, mittlerweile drei Enkel und sogar schon ein "Urenkele".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

