Seniorenbeirat will einen Mehrgenerationenpark in Bobingen

Der Mehrgenerationenpark in Königsbrunn ist ein weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekanntes Vorzeigeprojekt.

Plus Einen Mehrgenerationenpark, der den preisgekrönten Königsbrunner Park zum Vorbild hat, würde der Seniorenbeirat gerne auch in Bobingen sehen. Im Stadtrat wurde erstmals über so ein Projekt beraten.

Von Elmar Knöchel

In früheren Zeiten war es völlig normal, dass mehrere Generationen unter einem Dach wohnten. Das hatte Vorteile. Jüngere Familienmitglieder konnten ältere unterstützen. Dafür halfen Oma und Opa bei der Kinderbetreuung. In der modernen Zeit lösen sich solche Familienverbünde mehr und mehr auf. Der erforderliche Wohnraum ist knapp, Kinder ziehen aus beruflichen Gründen in eine andere Stadt. Die Liste der Gründe ist lang. Doch die gegenseitige Unterstützung ist nicht auf die Familie begrenzt. Wenn sich die Bewohner eines Hauses oder einer Wohnanlage kennen und unterstützen, lassen sich viele Probleme gemeinsam lösen. Das ist die Idee hinter dem Königsbrunner Mehrgenerationenpark.

Der Königsbrunner Mehrgenerationenpark ist ein Vorzeigeprojekt

Dort leben rund 250 Menschen unterschiedlicher Herkunft. Darunter auch viele Senioren. Die Häuser sind barrierefrei, mehrere Häuser sind auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern ausgelegt. Senioren leben neben jungen Familien, Menschen mit Handicap neben Menschen ohne Behinderung. Es gibt Gemeinschaftsräume, eine Gemeinschaftsküche, Dachterrasse und Gästewohnung. Im Jahr 2014 gewann Königsbrunn mit diesem Konzept den "Miteinander-Preis" des bayerischen Sozialministeriums.

