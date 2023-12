Bobingen

18:00 Uhr

Sie kocht türkische Fladen genauso wie Spätzle, Schnitzel und Pizza

Plus An ihr Heimatland kann sich Kadriye Diri kaum noch erinnern. In der Kochserie "Erzähl-Mahl" verrät sie, wie Bobingen ihr Zuhause geworden ist - und macht Lahmacun.

Arif Diri blickt zufrieden auf den dampfenden Teller, den seine Frau Kadriye vor ihm auf den Tisch stellt. Die beiden Lahmacun, türkische Fladen, kommen frisch aus dem Ofen. "Es muss ein bisschen rauchen", sagt Arif Diri. Er arbeitet als Dachdecker und ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. An den Lahmacun seiner Frau "kommt niemand ran", sagt er.

Eine Stunde zuvor macht sich seine Frau Kadriye in ihrer Küche in Bobingen an die Arbeit. "Wir machen zuerst den Teig, dass er gehen kann", erklärt sie. Sie hat bereits Hefe in einer Schüssel mit lauwarmem Wasser aufgelöst. Nun gibt sie Mehl, Olivenöl, Salz und Zucker dazu. Die Mischung füllt sie in ihren Küchenmixer, der den Teig durchknetet, bis er nicht mehr klebt.

