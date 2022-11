Sie prägte über zehn Jahre die Jugendarbeit des Bobinger Kunstvereins

Der Abschied von Brigitte Steininger bedeutet eine Zäsur bei den Kursen des Bobinger Kunstvereins.

14 Jahre lang prägte sie die Kinder- und später auch die Jugendarbeit des Bobinger Kunstvereins: Nun hört Brigitte Steininger aus Altersgründen auf.

Bei ihrem letzten Jugendmalkurs übertrugen acht Jugendliche mit Rastertechnik jeweils ein Werk des Künstlers Giorgio de Chirico auf großformatige Leinwände. Dabei wird ein Schwarzweiß-Original in sechs Rechtecke eingeteilt. Die gleiche Einteilung erfolgt maßstabgerecht mithilfe von gespannten Fäden auf der großen Leinwand. Danach übertragen die Jugendlichen die farbige Vorlage Segment für Segment – immer das Original im Blick. Wer möchte, darf selbstverständlich auch andere Farbakzente setzen. Auf jeden Fall ist aber für das Arbeiten genaues Hinschauen wichtig.

Persönliche Vorlieben im Kurs zur Kunst in Bobingen

Lukas nimmt seit neun Jahren an Workshops teil. Er hat als Vierjähriger begonnen. Nun wird er 13 und weiß, was er mag und was nicht. Er malt gerne Porträts und hat sich ein entsprechendes Werk ausgesucht. Ganz anders sein Bruder Valentin, der bei seinem Bild den dargestellten Menschen weglassen wird. Dafür schnappt er sich gleich verschiedene Spachteln, denn mit denen hantiert er besonders gerne. Es mache Spaß, mit Farben zu hantieren und zu experimentieren sowie Techniken auszuprobieren, sagt Valentin. In der Schule werde fast nur mit Bleistift skizziert. Das sei öde.

Natürlich weiß Brigitte Steininger genau, welche Künstler und Bilder sie in die Vorauswahl stellt. Schließlich kennt sie die Jugendlichen genau. Und auch sie selbst liebt die ausdrucksstarken Werke der Expressionisten. Ihre Lieblingsmaler sind Wassily Kandinsky und Pablo Picasso. Sie mag schwer zugängliche Bilder, denn längeres Befassen und Auseinandersetzen mit dem Hintergrund und der Botschaft des Künstlers mache ja gerade den Unterschied zu dekorativer Malerei aus. Darum hat sie den Jugendlichen ein mehrseitiges Dossier über Künstler Giorgio de Chirico zusammengestellt. Brigitte Steininger verwendet „traumhaft“ und „metaphysisch“, wenn sie seine Werke beschreibt. Kunst müsse, meint sie, nicht schön im klassischen Sinn sein, sondern vielmehr „ethisch schön“.

Bei ihrem letzten Kurs mussten die Teilnehmer Bilder in Segmente einteilen und dann übertragen. Foto: Dr. Sabine Eisenreich

Doch bevor die jungen Kursteilnehmer loslegen dürfen, wird die Künstlerin mit einem großen Blumenstrauß verabschiedet. Schließlich hat sie 14 Jahre lang Kinder und Jugendliche kreativ begleitet und die Kinderkunstschule im Kunstverein Bobingen geprägt. Ihre Nachfolgerin für die Malkurse ist Sophia Pospiech. Die junge Malerin aus Bobingen möchte noch mehr Wert auf kreatives Arbeiten legen und erarbeitet mit dem Verein bereits ein neues Konzept mit geänderten Inhalten. Für die anderen Kurse, die Brigitte Steininger gehalten hat, ist die Nachfolgerfrage noch nicht ganz geklärt.

Neues Konzept des Kunstvereins Bobingen wird noch kreativer

Tanja Leodolter, die Vorsitzende des Kunstvereins Bobingen, will ein breites Kursangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbieten. „Gerade Kindern möchten wir die Gelegenheit bieten, sich auf kreative Weise auszuprobieren und mitzuteilen. Das geht wunderbar über unterschiedliche Materialien und Techniken. Wir planen regelmäßige Seminare, kürzere Workshops und Ferienangebote. Und auch die Gestaltung von Kindergeburtstagen haben wir im Angebot.“

Brigitte Steininger blickt voll Freude in die Zukunft. Sie hat ihr Reihenhaus, welches sie 20 Jahre bewohnt hat, bereits aufgelöst und zieht in eine kleine Wohnung mit knapp 50 Quadratmetern. Platz für künstlerisches Wirken hat sie nicht mehr. Von sämtlichen angesammelten Materialien und auch Werken hat sie sich getrennt. „Ballast abwerfen“ – so nennt sie das. Für sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt, den Privates wie Freundschaften, Konzertbesuche und Sport prägen werden. Das künstlerische Arbeiten wird ihr nicht fehlen. Das verneint sie energisch. Endlich habe sie Zeit für die Dinge, die bisher in ihrem arbeitsreichen Leben zu kurz gekommen sind.