Bobingen

vor 17 Min.

Sie sorgen dafür, dass alles auf dem Bobinger Volksfest rundläuft

Plus Das Bobinger Volksfest lockte am ersten Wochenende Tausende Menschen. Was die Festwirtsfamilie und die Schausteller machen, damit das Fest erfolgreich wird.

Von Maximilian Gori

Stimmung mit Livemusik im Festzelt und bunte Unterhaltung auf dem Festplatz: Seit Freitag wird in Bobingen gefeiert. Doch kaum einer ahnt, wie viel Arbeit nötig ist, damit beim Volksfest alles rundläuft. Schon die Vorbereitung ist immens.

„Zuerst musste das ganze Material für den Zeltaufbau transportiert werden. Allein dafür war bis zu 20 Sattelzüge notwendig“, sagt Nadine März von der Festwirtsfamilie. Danach musste das Gerüst aufgebaut und der Boden ausgelegt werden. Der Zeltaufbau gehe verhältnismäßig schnell über die Bühne. In vier bis fünf Tagen steht ein Zelt. Aufwändiger gestaltet sich das Innenleben. Dazu gehören die Aufbauten, die Kühlschränke und die Küche, nicht zu vergessen der ganze Aufbau der Infrastruktur für die Mitarbeiter inklusive Wohncontainer. Nach vollständigem Aufbau des Zelts samt Infrastruktur werden die Kühlschränke befüllt und die Speisen vorbereitet. Das dauert bei der großen Speisekarte mit 20 bis 30 Angeboten ein bis zwei Tage.

