Singoldhalle: Filmmusik am Abend, am Morgen danach gibt es Jazz

Das Sinfonische Blasorchester lädt ein zum großen Filmmusikkonzert am Samstagabend. Am Sonntagmorgen gibt es einen Frühschoppen mit der Big Band "Jam". Beides in der Bobinger Singoldhalle.

Der Bobinger Musikverein wird 20 Jahre alt. Eine klassische Feier sollte es aber nicht geben. Deshalb hat sich der Verein für ein besonderes Angebot entschieden.

Am Samstag, 17. Juni, wird die Singoldhalle zum Konzertsaal. Geboten wird Filmmusik vom berühmten Komponisten John Williams. Dessen Kompositionen hat wohl jeder schon einmal gehört. Mehr als 100 Werke hat Williams vertont. Dazu gehören Kassenschlager wie " Star Wars", "Jurassic Park", "Indiana Jones" und noch viele mehr. Orchester-Chef Peter Rottenegger sagt: "Das ist schon imposant, was Williams an toller Musik geschrieben hat. Und es ist nicht einfach für uns zu spielen. Das ist eines der anspruchsvollsten Konzerte, die wir je präsentiert haben." Die Proben dazu liefen natürlich schon seit Wochen in der Aula der Grundschule in der Bobinger Siedlung, so Rottenegger. Unterstützt wird das Orchester wieder - wie bereits beim umjubelten "Game of Thrones" - Konzert im vorigen Jahr - von Sängerin Nadja Steinbusch.

"So ein anspruchsvolles Konzert haben wir noch nicht gespielt"

Am Sonntag, 18. Juni, geht es bereits vormittags weiter. Mit einem Jazz-Frühschoppen. Dabei wird die Big Band "Jam" des Musikvereins ein buntes Programm aus verschiedenen Epochen und Musikstilen servieren. Dazu gibt es alles, was zu einem zünftigen Frühschoppen gehört. Weißwurst, Bier und Brezen, garniert mit Big-Band-Sound. Und zum Nachtisch kommen Kaffee und Kuchen auf den Tisch.

Das Galakonzert "The Music of John Williams" beginnt am Samstag, 17. Juni, um 20 Uhr in der Bobinger Singoldhalle. Einlass ab 19 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich oder im Vorverkauf bei Bücher Di Santo in Bobingen. Karten kosten 15 Euro für Erwachsene, ermäßigt zehn Euro. Kinder unter 14 Jahren zahlen einen Euro. Der Jazz-Frühschoppen am Sonntag, 18. Juni, beginnt um 11 Uhr in der Singoldhalle. Der Eintritt ist frei.

