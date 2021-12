Bobingen

vor 32 Min.

So duftet Weihnachten: Was verbinden Gläubige in Bobingen mit dem Fest?

"So duftet Weihnachten, so schmeckt der Advent" heißt die Aktion in Bobingen.

Plus Besondere Erlebnisse und Traditionen: Was gehört zu Advent und Weihnachten? Die Pfarreiengemeinschaft Bobingen will das mit einer besonderen Aktion sichtbar machen.

Von Elmar Knöchel

Der Advent ist die wichtigste Zeit im Kirchenkalender. Die Kontaktbeschränkungen treffen gläubige Christinnen und Christen hart - ist doch Weihnachten auch ein Fest der Begegnungen, des gemeinsamen Singens und Feierns. Um den Menschen trotz Pandemie ein Gefühl von Gemeinsamkeit zu geben und die Vorfreude auf Weihnachten zu wahren, hat sich das katholische Familiengottesdienst-Team in Bobingen eine besondere Aktion einfallen lassen. Unter dem Motto "So duftet Weihnachten, so schmeckt der Advent" können Interessierte Bilder und Texte einschicken.

