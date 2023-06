So sieht das Ende im Bobinger Hallenbad aus

Bis vor Kurzem zogen die Schwimmerinnen und Schwimmer hier noch ihre Bahnen. Jetzt ist das Wasser aus den Becken abgelassen und das Bad wartet auf den Abriss.

Kaum zu glauben, dass im Bobinger Hallenbad nie mehr eine Schwimmerin oder ein Schwimmer ihre Bahnen ziehen werden. Generationen von Bobingerinnen und Bobingern haben hier das Schwimmen gelernt. Jetzt liegen die Becken trocken. Ein Schwimmbad ohne Wasser in den Becken bietet grundsätzlich einen traurigen Anblick. Doch wenn man die Hallen des Bobinger Hallenbades jetzt, einige Wochen nach der endgültigen Schließung, betritt, will man es eigentlich nicht glauben, dass hier das endgültige Ende gekommen ist.

Der erste Eindruck ist verblüffend. Alles ist sauber. Das Bad wirkt nach wie vor, als würde es nur im Sommerschlaf liegen und auf den kommenden Winter warten. Wer erwartet, dass hier die Fliesen von den Wänden fallen oder die Mängel überall offensichtlich zutage treten, der wird enttäuscht. Egal ob Duschen, Umkleidekabinen oder die Schwimmhalle selbst. Es ist hell, freundlich und gemütlich. Wer etwas entdecken will, das einen Hinweis darauf gibt, warum das Bad seine Türen für immer schließen musste, sollte schon genauer hinsehen.

Das Aquamarin sieht aus, als könnte der Badespaß problemlos weitergehen

An manchen Stellen gibt es Verfärbungen an den Fliesenverfugungen und Holzverkleidungen machen aus der Nähe einen abgenutzten Eindruck. Trauriger ist der Anblick der ehemaligen Whirlpools. Dieser mussten schon vor Jahren außer Betrieb genommen werden und wurden mit schwarzen Holztafeln abgedeckt. Dieser Eindruck passt schon weniger zu einem freundlichen Familienbad.

Als wäre es gerade erst gebaut worden. Das Kinderbecken im Aquamarin. Foto: Elmar Knöchel

Demgegenüber steht das Kinderplanschbecken, das aussieht, als wäre es gerade erst gebaut worden. Im Bereich des Nichtschwimmerbeckens stehen sogar noch die Saunaliegen im Wintergarten und laden zum Ausruhen ein. Wie ein sprichwörtlicher "Lost Place" sieht das Aquamarin wirklich nicht aus. Im Gegenteil: es wirkt, als müsste nur das Wasser in die Becken eingelassen werden und der Badespaß könnte wieder beginnen.

Sogar die Saunaliegen stehen noch an ihrem Platz im Wintergarten. Foto: Elmar Knöchel

Dieser Eindruck ändert sich allerdings komplett, wenn man die Katakomben – die Technikräume im Keller – betritt. Es ist, als würde man in eine andere Welt eintauchen. Als Erstes fallen die niedrigen Decken auf. Es wirkt, als wäre dieser Keller für die sagenhaften Hobbits aus Tolkiens "Herr der Ringe" gebaut. Ein normal großer Mensch kann sich hier nur in gebückter Haltung bewegen. Wer länger hier unten arbeiten musste, der war sicher froh, wenn er diesen Keller wieder verlassen konnte. An den Wänden hängen Schaltkästen, die man eher im Deutschen Museum erwarten würde. Nicht aber in einer Anlage, die bis vor ein paar Wochen noch gelaufen ist. Bei einer Instandsetzung der Elektrik vor einigen Jahren wurden viele neue Kabel eingezogen. Da dafür nicht ausreichend Platz vorhanden war, wurden diese bündelweise neben den alten Kabelsträngen verlegt.

Abgeplatzter Beton und rostende Armierungseisen. Die Statik ist gefährdet. Foto: Marcus Merk

Alles sieht etwas chaotisch aus. An den Wänden stehen Regale, in denen Bauteile lagern, die durchweg so aussehen, als stammten sie aus längst vergangenen Tagen. Und das stimmt letztlich auch. Denn für viele der alten Anlagenteile gibt es schon seit Jahren keine Ersatzteile mehr. So haben die findigen Mitarbeitenden des Bades die nötigen Teile – oft auch auf Vorrat – gekauft, wo sie gerade zu bekommen waren. Auch auf Internetplattformen. Nur so war es möglich, dass das Aquamarin noch weiterbetrieben werden konnte.

Im Technikkeller des Bades fühlt man sich wie in einer anderen Welt

Der wirkliche Schock allerdings erwartet einen im hinteren Teil der Technikräume. An den Betonstreben, die maßgeblich für die Statik der darüberliegenden Becken und der Halle verantwortlich sind, treten die Mängel offen zutage. Das Chlor, das in einem Hallenbad unweigerlich in der Luft ist, hat den Beton angegriffen. An vielen Stellen ist dieser abgeplatzt oder zeigt deutliche Risse. Darunter kommen offen die Armierungseisen zum Vorschein. Auch diese sind vom Chlor stark gebeutelt und zeigen erheblichen Rostbefall.

Die Decken sind niedrig, der Gesamteindruck bedrückend. Im Bild Betriebsleiter Adam Suslowicz. Foto: Marcus Merk

Bei einer Überprüfung der Statik hatte der Statiker bereits gefordert, zusätzliche Abstützungen anzubringen. Dies geschah in Form von Holzbalken. Vertrauenerweckend wirkt das nicht gerade. Sieht es im öffentlichen Teil des Bades so aus, als wäre hier ein voll nutzbares Bad geschlossen worden, spricht der Keller eine komplett andere Sprache. Wer einmal hier unten war, der kann wohl nur zustimmen, dass eine Außerbetriebnahme und ein späterer Abriss des Gebäudes aus den frühen 1970er-Jahren offensichtlich die einzig richtige Entscheidung war.