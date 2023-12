Bobingen

So sollen Schüler in Bobingen für soziale Berufe begeistert werden

Soziales Engagement zählt: Die Schülerinnen der Dr.-Jaufmann-Mittelschule machen in diesem Schuljahr bei JiBes mit und leisten 40 Arbeitsstunden in ihrer Freizeit.

Seit sechs Jahren engagieren sich Jugendliche in Bobingen im Projekt Jibes in sozialen Einrichtungen. Sie sammeln ehrenamtliche Erfahrungen und können in verschiedene Berufe reinschnubbern.

Jibes steht für „Jugend in Bobingen engagiert sich“. 2017 wurde das Projekt von der Freiwilligen-Agentur und Nachbarschaftshilfe Bobingen ins Leben gerufen. Mit einer Auftaktveranstaltung ging das Sozialprojekt jetzt mit Schülerinnen der Dr.-Jaufmann-Mittelschule in die nächste Runde. Zertifikat hilft bei einer späteren Bewerbung Die sechs Schülerinnen der achten und neunten Klasse werden sich in den kommenden vier Monaten in unterschiedlichen sozialen Bereichen freiwillig engagieren. Zu ihren Einsatzstellen zählen der Bobinger Tisch, die Johanniter Tagespflege, die städtische Mittagsbetreuung sowie verschiedene Bobinger Kinderbetreuungseinrichtungen. Insgesamt werden sie in ihrer Freizeit 40 Arbeitsstunden leisten. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten sie ein Zertifikat, das ihren besonderen Einsatz bestätigt und einer späteren Bewerbung beigelegt werden kann. Betreut werden die Teilnehmerinnen von erfahrenen Mentoren, die ihnen während des ganzen Projekts als Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch ein Besuch in der Wirkungsstätte ihrer Schützlinge ist dabei vorgesehen. Positive Erfahrungen fernab der Schulbank „Ich freue mich, das sich wieder junge Menschen gefunden haben, die dieses Projekt als echte Chance begreifen, über ein Ehrenamt neue und positive Erfahrungen fernab der Schulbank zu machen", sagte Sabine Frenkenberger, Initiatorin und Leiterin der Freiwilligenagentur und Nachbarschaftshilfe Bobingen, bei der Auftaktveranstaltung. „Ehrenamtliches Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft, ohne das vieles nicht möglich wäre", lobte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster das Engagement. "Ich hoffe, das Projekt trägt dazu bei, dass sich der ein oder andere von Ihnen für eine Ausbildung im sozialen Bereich entscheidet. Denn gerade dort ist der Mangel an qualifizierten Fachkräften und die Nachfrage nach motivierten Nachwuchskräften besonders groß." (AZ)

