Bobingen

vor 32 Min.

So war der musikalische Filmabend mit den Schwarzachtalern

Die Schwarzachtaler luden das Publikum in der Singoldhalle zu einem besonderen musikalischen Filmabend ein. Mit der Musik zu "Aladdin" entführten sie die Gäste in 1001 Nacht.

Plus In der Singoldhalle in Bobingen bescherten die Schwarzachtaler dem Publikum einen außergewöhnlichen Filmabend, bei dem auch der Nachwuchs seinen Einsatz hatte.

Von Anja Fischer

Mit dem Gang über den roten Teppich startete für die Besucher des Konzerts der „Schwarzachtaler“ nach dem stilgerechten Kartenabriss der Filmabend in der Singoldhalle. Im Foyer erwarteten die Gäste Filmplakate und Requisiten, der Duft von Popcorn und Nachos zog durch die Räume und sorgte für ein zusätzliches Kinogefühl. Getränke für den Kinosaal und Eiskonfekt waren ebenso Teil der Veranstaltung. Bis ins kleinste Detail hatten die Schwarzachtaler das Konzept ihres Filmabends aufgegriffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .