Bobingen

vor 49 Min.

So will der neue Bobinger Pfarrer eigene Akzente setzen

Plus Wie Dominic Ehehalt die ersten Monate in der Pfarreiengemeinschaft erlebt und welche Hilfe er bekommt.

Von Anja Fischer Artikel anhören Shape

Seit September ist Dominic Ehehalt der neue Bobinger Pfarrer. Er folgte auf Thomas Rauch, der Stadtpfarrer von St. Lorenz in Kempten geworden ist. Für Ehehalt ist es die erste Pfarrstelle. Seit November wohnt er im Pfarrhaus. "Das ist schon ungewohnt, allein in einem so großen Haus", verrät Ehehalt. Noch würden einige Schränke fehlen. "So herrscht immer eine gewisse Grundunordnung", sagt er und lacht. Trotzdem fühlt er sich schon wohl in Bobingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen