So wird der Bobinger Kulturpreis investiert 

Gottfried Dörner und Lorenz Schreiber wurden beim Sommerempfang der Stadt Bobingen gewürdigt.

Die beiden neuen Kulturpreisträger Gottfried Dörner und Lorenz Schreiber haben schon einen Plan, wofür sie den mit 1500 Euro dotierten Kulturpreis verwenden wollen. Das verrieten sie bei der Übergabe im Rahmen des Sommerempfangs im Park des Unteren Schlösschens.

Bürgermeister Klaus Förster würdigte unter anderem die „jahrelange ehrenamtliche Arbeit im Dienste der Heimatpflege und Heimatforschung“ der beiden Preisträger, die sich in eine lange Reihe von Kulturpreisträgern einreihen. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass im ehemaligen Fuggerschen Backhäusle in Burgwalden ein kleines Heimatmuseum mit einigen exklusiven Ausstellungsstücken entstanden ist. Auch um das angrenzende Grundstück, die Burgwalder Kirche und den Friedhof, kümmern sich die beiden rüstigen Rentner. „Heimat bewahren – Heimat erkunden – Heimat neu schaffen und erleben, das sind Schlagworte, die auf Gottfried Dörner und Lorenz Schreiber bestens passen“, sagte Förster. Der Kulturpreis der Stadt Bobingen, der für herausragende Leistungen und kulturellen Bereichen verliehen wird, wurde deshalb in der Sparte Heimat- und Brauchtumspflege verliehen.

Interesse für die Heimat und die Menschen

Beinahe fehlten den beiden Preisträger nach der umfangreichen Laudatio am Ende selbst die Worte. Für sie gehöre es einfach dazu, sich für die Geschichte und ihre Mitmenschen zu interessieren. „Und“, so betonte es Lorenz Schreiber, „ohne unsere Frauen geht gar nichts!“ Das Preisgeld werden die beiden jedenfalls gleich wieder für das Backhäusle einsetzen: Eine neue Vitrine für das Modell des Burgwalder Wasserschlosses und die der beiden Fugger-Figuren im Garten sollen damit finanziert werden.

