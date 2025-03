Sozialprojekt: 760 Stunden im Ehrenamt

In der Aula der Realschule Bobingen fand jüngst die Abschlussveranstaltung des von der Freiwilligenagentur und Nachbarschaftshilfe Bobingen initiierten Sozialprojekts „Jibes - Jugend in Bobingen engagiert sich“ statt. Im Mittelpunkt der Feier standen die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen der Realschule Bobingen, die für ihre Teilnahme an der 13. Auflage und ihr herausragendes soziales Engagement geehrt wurden.

Einsätze in Haunstetten und Königsbrunn

Insgesamt haben die engagierten Jugendlichen in den vergangenen vier Monaten über 760 Stunden in sozialen Einrichtungen verbracht und diese tatkräftig unterstützt. Unter den Einsatzstellen waren diesmal auch neue wie die Kolpingsfamilie Bobingen, der TSV Haunstetten oder das Stadtarchiv Königsbrunn. Auch beim Seniorennachmittag der Stadt Bobingen halfen einige Schülerinnen und Schüler tatkräftig mit. Sabine Frenkenberger, Leiterin der Freiwilligenagentur und Nachbarschaftshilfe sowie Koordinatorin des Projekts, lobte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Neben Hobby und Schule so eine tolle Leistung zu erbringen, ist wirklich beeindruckend. Ihr könnt stolz auf euch sein.“ Sie überreichte insgesamt 19 Schülerinnen und Schülern ein Zertifikat, das ihre Ausdauer und ihr Engagement würdigt.

Engagement eröffnet neue Horizonte

Michael Gierl, zweiter stellvertretender Schulleiter der Realschule Bobingen, bedankte sich ebenfalls für das große Engagement der Schülerinnen und Schüler. Er betonte, dass das Projekt für die Jugendlichen eine große Chance sei, Neues über sich selbst, aber auch über andere zu erfahren und dass die Realschule Bobingen auch in Zukunft gerne am Projekt Jibes teilnehmen werde. Auch die Stadt Bobingen unterstützt das Projekt. Hauptamtsleiter Fabian Koppel lobte die Jugendlichen und sagte: „Jeder, der mehr tut als er muss, macht die Welt ein Stück besser. Wer Gutes für die Gesellschaft tut, wächst auch persönlich.“ Er bedankte sich im Namen der Stadt Bobingen bei den Mentoren und Betreuern sowie bei Sabine Frenkenberger für ihren unermüdlichen Einsatz, der maßgeblich zum Gelingen des Sozialprojekts beiträgt.

Die Vertreter der verschiedenen Einsatzstellen äußerten sich positiv und hoben insbesondere die Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft der Jugendlichen hervor. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Schulband der Realschule Bobingen unter der Leitung von Anna-Marion Aunkofer. Die 13. Abschlussrunde bildete gleichzeitig den Auftakt für die nächste Runde von Jibes, an der neun Schülerinnen und Schüler der Dr.-Jaufmann-Mittelschule teilnehmen werden.