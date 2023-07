Sparen ist angesagt: Wo setzt die Stadt Bobingen den Rotstift an?

Plus Sportförderung, Stadtbücherei, Singoldhalle. Das sind alles freiwillige Leistungen, die die Stadt für Ihre Bürger bereithält. Wo soll in Zukunft gespart werden?

Eine Stadt wie Bobingen hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Bei diesen gibt es jedoch eine Unterscheidung. Da sind die Pflichtaufgaben, wie die Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen, Aufrechterhaltung von Feuerwehren oder die Abwasserbeseitigung. Demgegenüber stehen die freiwilligen Leistungen. Zu diesen ist eine Stadt nicht verpflichtet. Dazu gibt es noch Mischformen. Diese sind oft bei der Ausgestaltung der Pflichtaufgaben enthalten.

Die leeren Kassen zwingen Bobingen zum Sparen. Der Haushalt 2023 war zwar letztlich von der Kommunalaufsicht des Landkreises genehmigt worden, doch die Anmerkungen dazu enthielten einen deutlichen Hinweis: Bobingen müsse seinen Haushalt, vor allem die darin enthaltenen freiwilligen Leistungen, nach Einsparpotenzial durchforsten. Deshalb hatte man in Bobingen beschlossen, alles auf den Prüfstand zu stellen. Haushaltsposition für Haushaltsposition. In den nächsten Wochen und Monaten soll ein Arbeitskreis, der sich aus den Mitgliedern des Hauptausschusses zusammensetzt, Empfehlungen erarbeiten.