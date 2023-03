Sparen, Streichen, Schieben: Bobingen setzt den Rotstift an

Plus Angesichts der schwierigen Haushaltslage werden derzeit in Bobingen geplante Projekte neu bewertet. Einige Vorhaben stehen auf der Streichliste, andere werden verschoben.

Von einer "Giftliste" hatte Stadtkämmerer Stefan Thiele zu Beginn der Haushaltsdebatten in Bobingen gesprochen. Gemeint war damit die Reihe von geplanten Maßnahmen, die angesichts der leeren Kassen verschoben oder gar ganz gestrichen werden sollten. Jetzt wurde im Bauausschuss über die Streichungen beraten.