Bobingen

vor 1 Min.

Im Kampf gegen Corona: Bobinger SPD-Stadtrat fordert Luftfilter und Bürgertests

Stadtrat Edmund Mannes hätte gerne kostenlose Bürger-Schnelltests in Bobingen.

Plus Der Bobinger SPD-Stadtrat Edmund Mannes will noch einmal über Luftfilter an Schulen sprechen. Außerdem plädiert er für kostenlose Corona-Selbsttests.

Von Elmar Knöchel

Bereits im Sommer war im Bobinger Stadtrat über das Thema Luftfilter an Bobingens Schulen debattiert worden. Doch wegen unklarer Vorgaben des zuständigen Ministeriums und fehlenden Aussagen zur tatsächlichen Wirksamkeit solcher Geräte hatten sich die Bobinger Stadträte gegen eine Beschaffung ausgesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen