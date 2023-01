Spende für den Bobinger Tisch

Über eine Spende von Thomas Stehle, Inhaber der Wendelin-Apotheke und der Büble-Apotheke in Bobingen, freute sich der Bobinger Tisch mit Renate Barnert (Mitte) und Susanne Sturm. „Unsere Kalender haben wir in diesem Jahr gegen eine Spende abgegeben, von unseren Kunden kamen so 600 Euro zusammen“, sagt Stehle. Er selbst habe die Summe dann auf 1000 Euro für die Bobinger Bedürftigen aufgestockt. Das Geld wird dringend benötigt, wie Susanne Sturm erzählt: „Wir haben derzeit gut 120 Ausgabekarten, dahinter stehen rund 450 Menschen, gut ein Viertel davon sind Kinder.“