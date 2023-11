Spiegel an Auto demoliert: Polizei sucht Zeugen

In Bobingen wurde der Spiegel eines Autos demoliert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 31 Jahre alter Mann hatte am Dienstag gegen 17.30 Uhr seinen Pkw in Bobingen in der Römerstraße, Höhe Hausnummer 25, am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Mittwoch gegen 6.05 Uhr zu seinem VW Caddy zurückkehrte stellte er fest, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt worden war. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 200 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Inspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)