Spritztour endet in Bobingen mit großem Ärger

Eine Menge Ärger handelte sich am Montagmorgen ein junger Mann in Bobingen ein.

Eine Spritztour mit einem fremden Auto unternahm am Montag in den frühen Morgenstunden ein junger Mann. Er stieg während einer privaten Feier in den Wagen des Gastgebers und fuhr los.

Bei seiner Rückkehr stieß der junge Mann gegen ein anderes Auto. Offenbar bekam er es mit der Angst: Im Anschluss flüchtete er mit seinem Roller. Er versteckte sich bei Bekannten, wo ihn allerdings Polizeibeamte aufgriffen. Es stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war und keinen Führerschein hat. (AZ)