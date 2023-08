Stadt Bobingen verlängert Freibadsaison

Nachdem es in Bobingen kein Hallenbad mehr gibt, hat der Ferienausschuss beschlossen, die Freibadsaison um zwei Wochen zu verlängern.

Bisher wurde das Bobinger Aquamarin-Freibad am letzten Sonntag der Sommerferien geschlossen. Das diente unter anderem der Vorbereitung der Hallenbadsaison. Diese gibt es jetzt jedoch nicht mehr. Auf Antrag der FBU-Fraktion wurde jetzt beschlossen, das Freibad zwei Wochen länger zu öffnen. Das heißt, das Bobinger Freibad wird in diesem Jahr erst am 24. September schließen.

Längere Öffnung ist vom Wetter abhängig

Um den erfahrungsgemäß geringeren Besuchszahlen nach den Ferien Rechnung zu tragen, sollen allerdings ab dem 11. September die Öffnungszeiten reduziert werden. So wird das Bad dann zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet sein. Damit könnten die Personalkosten reduziert werden. Allerdings hängt das genannte Datum vom Wetter ab. Sollte zum Ende der Ferien das Wetter kalt und regnerisch sein, so könnte das Bad auch früher geschlossen werden. Das will man in Bobingen aber erst dann entscheiden, wenn man die Wetterlage zwischen Mitte und Ende September beurteilen könne.

