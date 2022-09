Stadt Bobingen will Kunst gegen das Vergessen auf dem Friedhof

Bobingen sucht ein Kunstwerk für den städtischen Friedhof. Interessierte Künstlerinnen und Künstler können sich bis 5. Oktober bewerben.

Ein Kunstwerk und Informationstafeln sollen künftig am Städtischen Friedhof an der Maria-Hilf-Straße einen "Gedenkort – Gegen das Vergessen" bilden.

Informieren und Erinnern will der Ort an die Opfer nationalsozialistischer Gewalt. Insbesondere den Bobinger Euthanasieopfern, welche in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee ermordet wurden, den politisch Verfolgten aus Bobingen, den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in den Bobinger Industrie- und Rüstungsfabriken und in der Bobinger Land- und Forstwirtschaft soll hier gedacht werden.

Fachjury wählt Projekte für Bobinger Friedhof aus

Künstlerinnen und Künstler, welche sich an der Ausschreibung beteiligen wollen, können bis 5. Oktober ihre Bewerbungsmappen mit Kurzbiografie und Fotos von realisierten Arbeiten bei der Stadt Bobingen einreichen. Eine Fachjury wählt aus allen Einsendungen die Finalisten und Finalistinnen aus, welche bis 9. Dezember ein Modell mit Beschreibung des Kunstwerks abliefern müssen. Die Ausschreibung wird von einem Ideenwettbewerb flankiert. Realisiert werden soll das Kunstwerk zeitnah im Jahr 2023. Nähere Informationen zum Projekt "Gedenkort" und zur Ausschreibung finden Interessierte online unter: www.stadt-bobingen.de.