Stadt reagiert mit Parkverbotszonen auf Kellerbrand im Bobinger Norden

Plus Bei einem Kellerbrand hatte die Bobinger Feuerwehr Probleme, den Brandort zu erreichen. Die Stadt hat jetzt die Parkregelung geändert. Allerdings gibt es Anwohnerbeschwerden.

Von Elmar Knöchel

Schon vor dem Brand in der Bobinger Banaterstraße hatte die Feuerwehr auf die schwierige Parksituation hingewiesen. Denn bei sogenannten Bewegungsfahrten – diese dienen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft – wurde festgestellt, dass es in den engen Straßen zu Problemen kommen könnte, weil geparkte Fahrzeuge die Zufahrt behindern könnten. Als es dann am 31. März brannte, bewahrheitete sich die Befürchtung.

Die Einsatzfahrzeuge kamen nicht schnell genug voran. Ein Fußtrupp wurde vorausgeschickt, um schnellstmöglich Hilfe leisten zu können. "Uns wurde ein Brand mit Gefährdung von Personen gemeldet", so Einsatzleiter Bernhard Kohl. In so einem Fall sei Gefahr in Verzug und es käme dabei auf jede Minute an. Einige Fahrzeuge auf den Straßen hätten erst weggefahren werden müssen.

