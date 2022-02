Stadtwerke Bobingen erhöhen die Gebühren nicht – nehmen aber Schulden auf

Analog zum Haushalt der Stadt müssen auch die Bobinger Stadtwerke die Neuverschuldung erhöhen. Im laufenden Betrieb erwirtschaften sie aber Gewinn.

"Wasser ist unser kostbarstes Gut", erklärte Stadtrat Rainer Naumann. Daher müsse man anstehende Investitionen im Bereich Wasserversorgung auch angehen und dürfe nichts verschieben. Das war sein Fazit zum Fachvortrag von Stadtwerkechef Bernhard Langert.

Der hatte zuvor den Finanzausschuss informiert, dass auch die Stadtwerke, ähnlich wie die Stadt Bobingen selbst, nicht um eine erhebliche Neuverschuldung herumkommen werden. Denn die Stadtwerke hätten einiges an Investitionen zu tätigen. Die Neubaugebiete seien dabei ein erheblicher Posten. Hier müssten Wasserleitungen und Hausanschlüsse hergestellt werden. Dasselbe gelte auch für die Sanierung bestehender Straßen. Dort müsste, wie zum Beispiel in der Greifstraße, zeitgleich die Wasserversorgung erneuert werden.

Dazu kämen Kosten für die anstehenden Kanalsanierungen in der Greifstraße, Schnitter- und Gutenbergstraße. Die Erstellung des Kanalnetzes für das Neubaugebiet Point V schlage alleine mit über 500.000 Euro zu Buche, so Bernhard Langert.

Bobingens Trinkwasser stammt aus drei Brunnen auf dem Leitenberg

Eine große Aufgabe der nächsten Jahre seien die nötigen Arbeiten im Bereich der Wassergewinnung und Speicherung im Bobinger Stadtwald in Straßberg. Hier gebe es immerhin eine gute Nachricht. Laut Stadtwerkechef Langert sei es möglich entgegen früherer Befürchtungen den "Brunnen 3" zu retten.

Aus den drei Brunnen auf dem Leitenberg in der Nähe des Hochbehälters stammt das Bobinger Trinkwasser. Es wird dabei durch die Brunnen aus Tiefen von rund 250 Meter gepumpt. Bei einem Starkregenereignis im Sommer 2018 war in den "Brunnen 3" Oberflächenwasser eingedrungen. In der Folge mussten die Bobinger ihr Wasser abkochen. Später musste gechlort werden. Eigentlich war man bei der Stadt davon ausgegangen, dass der Brunnen nicht mehr zu retten sei und nur unter Aufwendungen in Millionenhöhe zurückzubauen sei.

Aber nach neuesten Erkenntnissen, die auch von Experten des Wasserwirtschaftsamtes bestätigt worden seien, könne der Brunnen nun doch saniert werden. "Das erspart den Stadtwerken erhebliche Kosten", freute sich Bernhard Langert. Insgesamt, erklärte er, müsse der Schuldenstand der Stadtwerke, der momentan bei rund 13 Mio. Euro liege, weiter erhöht werden, um alle notwendigen Investitionen stemmen zu können. Man sollte allerdings den Grad der Verschuldung in Relation zu den vorhandenen Werten setzen. Denn Bobingen verfüge immerhin über ein Wasserleitungsnetz von etwa 130 Kilometer Länge. Dazu käme noch einmal die gleiche Größenordnung an verbauten Abwasserkanälen. Das entspräche einem Gegenwert von rund 200 Millionen Euro, der da im Bobinger Untergrund vergraben sei.

Wenn man diesen Wert berücksichtigt, sei eine Verschuldung von 13 Millionen Euro relativ gering. Auch wenn es in diesem und in den folgenden Jahren nötig wäre, weitere Schulden aufzunehmen, so Langert. Einig waren sich die Stadträte letztlich darüber, dass man gerade im Bereich der Wasserversorgung keine Investitionen auf die lange Bank schieben dürfe. Gleichzeitig wolle man auch nicht an der Gebührenschraube drehen. Deshalb solle es in diesem Jahr keine Erhöhungen der Wassergebühren geben. Eine Neukalkulation stünde aber dann für die Jahre 2023 bis 2025 an.