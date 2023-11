Bobingen

06:00 Uhr

Statt in Rente geht Ira Bilchinski dreimal pro Woche ins Klassenzimmer

Den Umgang mit Instrumenten und Noten bringt Ira Bilchinski den Kindern und Jugendlichen an der Mittelschule in Bobingen bei.

Plus Ira Bilchinski hat Freude an der Arbeit als Lehrerin in Bobingen. Was motiviert Menschen, im Rentenalter weiterzumachen? Der Frage geht die Redaktion in einer Serie nach.

Von Marco Keitel

"Man muss schon Freude an der Arbeit haben", sagt Ira Bilchinski. Das Wort Spaß mag sie nicht. "Diese Freude überträgt sich." Damit könne sie Schülerinnen und Schüler motivieren. Bilchinksi ist 66 Jahre alt und seit Januar eigentlich in Rente. Sie könnte es ruhig angehen lassen. Aber 14 Stunden pro Woche unterrichtet die Lehrerin an der Dr.-Jaufmann-Mittelschule in Bobingen. Dafür hat sie neben der Freude an der Tätigkeit noch einige andere Gründe.

Der Beruf, erklärt Bilchinksi im Musiksaal der Bobinger Schule, erfülle ihr den Wunsch nach einer Aufgabe. Sie finde, dass sie noch leistungsfähig sei und etwas beitragen könne. Eine Aufgabe wolle jeder Rentner. "Manche machen Tanzkurse, andere lernen Sprachen." Sprachen hat auch sie, die noch an drei Tagen in der Woche unterrichtet, in ihrem Leben einige gelernt.

