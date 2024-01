Steht das Quartiersmanagement der Bobinger Siedlung vor dem Aus?

Plus Das Quartiersmanagement hat Projekte begleitet und den Quartierstreff als wirklichen Treffpunkt mit Veranstaltungen belebt. Jetzt läuft die Förderung aus.

Im Jahr 2015 hatte das Quartiersmanagement (QM) in der Bobinger Siedlung seine Arbeit aufgenommen. Dazu wurde in den ehemaligen Räumen der früheren Kreissparkasse im Wertachzentrum der Quartierstreff eingerichtet. Gefördert wurde das Projekt von der Regierung von Schwaben im Rahmen der Städtebauförderung. Da die Förderung ausläuft, hat sich der Bobinger Kulturausschuss mit dem Thema beschäftigt. Wie es ab 2025 mit dem Quartiersmanagement weitergeht.

Zu den Hauptaufgaben zählt die Begleitung der städtebaulichen Entwicklung. Wobei in diesem Fall das Hauptaugenmerk laut Regierung von Schwaben auf der tatsächlichen Umsetzung von Baumaßnahmen liege. Solche hat es in der Bobinger Siedlung allerdings nicht gegeben. Die darunter fallende Umgestaltung des Brunnenplatzes wurde vom Bobinger Stadtrat, der angespannten Finanzlage geschuldet, auf unbestimmte Zeit verschoben.