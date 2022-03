Stipendium für Justine: Schülerin aus Bobingen möchte Zukunft mitgestalten

Plus Die Start-Stiftung fördert engagierte Schüler und Schülerinnen mit Einwanderungsgeschichte. Eine von ihnen ist die 15-jährige Justine Okhrin aus Bobingen.

Im Leben nimmt jeder Mensch verschiedene Rollen ein. Justine Okhrin ist zum Beispiel Tochter, Schülerin, Deutsche und Ukrainierin. Doch für die 15-Jährige aus Bobingen zählt vor allem eine Rolle: die eines weltoffenen Mitmenschen. "Menschen können einfach nicht allein funktionieren", sagt sie. Jeder sei in sozialen Beziehungen eingeflochten und trage damit automatisch Verantwortung für ein harmonisches Miteinander.