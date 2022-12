Stollen-Schmetterlinge sollen trauernden Eltern helfen

Mit dem Verkauf von selbst gebackenen Schmetterlingen will der Bobinger Bäckermeister André Heuck die Arbeit der Hospizgruppe Bobingen unterstützen.

Wenn Kinder noch vor ihrer Geburt sterben, bleibt bei den Betroffenen eine schmerzliche Lücke. Vor elf Jahren initiierte die Hospizgruppe Bobingen mit der Kolpingsfamilie ein Schmetterlingsgrab für Familien und Eltern, die ein Kind durch eine Fehl- oder Totgeburt oder einen medizinisch notwendigen Schwangerschaftsabbruch verloren haben.

Auf dem schwierigen Weg des Abschiednehmens unterstützen speziell ausgebildete Trauerbegleiter ab der ersten Stunde. Sie stehen Eltern mit praktischer Hilfe zur Seite. Darüber hinaus organisiert die Hospizgruppe die Bestattung der Schmetterlingskinder mit einer liebevollen Zeremonie. Alle entstehenden Kosten, wie beispielsweise die Grabstelle und deren Pflege bis hin zur Ausbildung der Begleiterinnen und Begleiter, werden komplett über Spenden finanziert. Für die Mittel soll in diesem Jahr wieder eine besondere Spendenaktion sorgen.

Erlös aus den Cumpanum-Filialen geht an die Hospizgruppe Bobingen

Der Bobinger Bäckermeister André Heuck verkauft in allen Filialen Schmetterlinge. Sie werden frisch gebacken. Der Erlös geht komplett an die Hospizgruppe. "Der Tod wird in unserem Kulturkreis oft tabuisiert. Noch schwerer scheint die Auseinandersetzung mit tot geborenen Kindern. Ich denke, wir sollten die Betroffenen unterstützen“, sagt André Heuck. Vor der Pandemie habe die Spendenaktion großen Anklang gefunden. „Dieses Jahr möchten wir noch mehr erreichen und erweitern den Verkauf unserer Stollen-Schmetterlinge auf alle Cumpanum-Standorte“, sagt Christiane Heuck. (AZ)

Lesen Sie dazu auch