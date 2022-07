Beim TSV Straßberg stehen Sport, Spaß und Spiel im Mittelpunkt

Plus So war das große Vereinsfest des TSV Straßberg. Höhepunkt war das Spiel gegen die FCA-Traditionsmannschaft. Warum das Fest für den Verein wichtig war.

Mit so vielen Besuchern hätten die Verantwortlichen beim TSV Straßberg nicht gerechnet. "Das ist der Wahnsinn", sagte Daniel Zobel am Ende des Festes zum 100. Vereinsjubiläum. "Wir hatten etwa 2000 Besucher – das ist spitze!"