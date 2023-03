Neues Auto sorgt für Übungseifer bei der Feuerwehr Straßberg

Die Freiwillige Feuerwehr Straßberg hat mit dem neuen Fahrzeug nun ein erweitertes Leistungsspektrum.

Die Stimmung ist gut bei der Feuerwehr Straßberg. Kein Wunder, kann doch seit einigen Wochen ein neues Fahrzeug dort den Einsatzalltag erheblich erleichtern.

Matthias Jakob, Zweiter Kommandant in Straßberg, freut sich sehr darüber. „Gerade üben wir die neuen Abläufe und Handgriffe am neuen Fahrzeug“, erklärt er. Das alte Auto sei am Ende über 30 Jahre alt gewesen, da habe sich mit den aktuellen Standards einiges verändert. Besonders wichtig sei es für die Kameraden, dass sich das Handlungsspektrum bei Einsätzen nun vergrößert habe. „Das neue MLF (Mittleres Löschfahrzeug) hat einen 600-Liter-Tank, somit haben wir bei den Einsätzen jetzt Wasser dabei, das ist etwas ganz anderes als früher“, so Jakob. Auch habe das neue Fahrzeug Atemschutzgeräte. Bereits im Vorfeld hatte die Feuerwehr Straßberg deshalb Atemschutzgeräteträger ausbilden lassen – die fehlten vorher mangels technischer Möglichkeiten –, damit die Wehr gleich für das neue Rettungsmittel einsatzbereit ist.

Aufgabengebiet der Feuerwehr hat sich vergrößert

„Im Sinne des Allgemeinwohls wird nun wirklich verstärkt an den neuen Abläufen und mit Wassertank und Atemschutz geübt, damit wir im Ernstfall wie gewohnt helfen können“, sagt der Zweite Kommandant. Das Aufgabengebiet der Straßberger Wehr habe sich mit den neuen Möglichkeiten erweitert, man könne auf bestimmte Situationen ganz anders reagieren als früher. Auch wenn das neue Fahrzeug viel Geld gekostet hat, die Feuerwehr Straßberg ist froh, die neue Ausrüstung zu haben. „Uns erleichtert es die Einsätze und wir können besser zum Wohle der Bevölkerung reagieren“, so Matthias Jakob. Den Kameraden jedenfalls machen die Übungen am neuen Fahrzeug sehr viel Spaß. Der Übungsbesuch sei mehr geworden, was wichtig sei, schließlich müssten die neuen Abläufe ja gründlich eingeübt werden.

Kommandant Josef Zobel (Mitte) verabschiedete Rupert Schmider (links) und Gottfried Zerle (rechts) in den Ruhestand. Foto: Anja Fischer

Schon im vergangenen Jahr übte die Feuerwehr Straßberg insgesamt 838 Stunden – vorwiegend abends und am Wochenende in der Freizeit. Mit weiteren Ausbildungen, Besprechungen und Wartungsdiensten kamen 1614 ehrenamtliche Stunden zusammen. Dem gegenüber stehen 59 Einsatzstunden bei neun Einsätzen, die Unwetterschäden, Tragehilfe mit Reanimation, eine überschwemmte Straße und einen Motorradunfall beinhalten. Das hört sich nicht nach viel an, doch freuen sich die Kameraden, wenn ihre Hilfe möglichst selten benötigt wird. Im Ernstfall sind sie durch ihre vielen Übungen der verschiedensten Situationen auf alles vorbereitet, „praktisch ist es uns lieber, wenn wir möglichst selten gerufen werden müssen“, erklärte der Kommandant Josef Zobel in seinem Jahresbericht. Fünf neue Mitglieder konnte Zobel mit dem traditionellen Handschlag in der Wehr willkommen heißen, Gottfried Zerrle und Rupert Schmider schieden nach Erreichen der Altersgrenze aus. Derzeit hat die Freiwillige Feuerwehr 44 aktive Mitglieder, davon vier Frauen.

Bei der Versammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt: Robert Beyer, Max Greiter (25 Jahre), Pankraz Erhard (40), Johann Knoll (50) und Helmut Müller (65).

