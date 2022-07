TSV Straßberg feiert 100 Jahre Sport und Spiel

Volksschullehrer Lorenz Bibus setzte 1922 ein besonderes Projekt um: Er gründete mit 19 Sportlern den Turnverein Straßberg.

In den Wirren der Nachkriegsjahre wurde 1922 der TSV Straßberg von 19 Sportlern als reiner Turnverein gegründet. Federführend war Volksschullehrer Lorenz Bibus. Für die einführenden Worte holte man den Bobinger Turnwart dazu. Genau 100 Jahre später braucht der TSV Straßberg längst keine Starthilfe mehr von anderen Vereinen. Die Gründung vor 100 Jahren wird am Wochenende gefeiert.

Drei Tage lang wird es auf der Wiese neben dem Fußballplatz hoch hergehen. Für den sportlichen Aspekt sind einige Fußballspiele am Samstag geplant. Höhepunkt ist das Benefizspiel des TSV Straßberg gegen die Traditionsmannschaft des FC Augsburg.

Erste Turnhalle des TSV Straßberg im Jahr 1922 gebaut

Erwin Treischl, der Vorsitzende des TSV Straßberg, freut sich, dass sein Verein mit seinem intakten Vereinsleben ein wesentlicher Bestandteil des Ortslebens von Straßberg ist. Er blickt auf ein ereignisreiches Jahrhundert zurück, in dem neue Abteilungen gegründet, alte Abteilungen wieder aufgenommen wurden. Auch der Bau eines Sportheims und die Anlage etlicher Sportplätze und -anlagen beschäftigte Mitglieder und Vereinsführung immer wieder. Schon die erste Turnhalle wurde 1922 selbst gebaut, der TSV bewies seither immer wieder viel Eigeninitiative, wenn es um seine Sportstätten ging. Nicht immer war es einfach: Oft musste um Zuschüsse und Genehmigungen gerungen werden.

TSV Straßberg: Verein fit für die Zukunft machen

"Unser Verein hat über Höhen und Tiefen hinweg vielen Menschen Kultur- und Lebensraum geliefert", sagt Erwin Treischl. Er gibt zu bedenken, dass der gesellschaftliche und demografische Wandel auch am Sport nicht spurlos vorübergehen wird. Dabei müsse man vorausschauend begegnen und dürfe nicht erst die negativen Auswirkungen abwarten. Insofern biete ein 100. Geburtstag nicht nur Anlass zum stolzen Rückblick, sondern auch zu Überlegungen, wie man den Verein für die Zukunft fit machen könne. "Auch im neuen Jahrhundert soll der TSV Straßberg ein stabiler Faktor des gesellschaftlichen Lebens in Straßberg bleiben", so Treischl.

Die Straßberger Straße in München

Daraus ist der TSV Straßberg kaum mehr wegzudenken. Aktionen wie die Dorfmeisterschaft im Stockschießen sorgen dafür, dass der TSV Straßberg sich regelmäßig mit anderen Dorfvereinen austauscht und gemeinsame Erlebnisse hat. Mit einem Kinderturnangebot und einer Krabbelgruppe werden heute schon die Kleinsten spielerisch an die Bewegung herangeführt. Der Turnabteilung ist es auch zu verdanken, dass es in München eine Straßberger Straße gibt. 1972 wurden zu den Olympischen Spielen Straßennamen verlost – ein aktiver und vielseitiger Verein wie der TSV Straßberg erhielt den Zuschlag.

Heute hat der Verein 471 Mitglieder, davon 115 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Anzahl der Abteilungen ist ebenfalls gestiegen. Wer Sport treiben möchte, findet bei Stockschützen, Tischtennis, Volleyball, Turnen oder Kinderturnen, in der Krabbelgruppe oder bei zahlreichen Fußballmannschaften ein breit gefächertes Angebot. Eine stolze Bilanz, die der TSV ziehen kann.

Das gesamte Programm am Wochenende