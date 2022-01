Streetworker in Bobingen will jungen Menschen eine Stimme geben

Plus Der Bobinger Streetworker Tim Hofmann führt Interviews mit Jugendlichen zu unterschiedlichen Themen. Schwerpunkt sollen lokale Themen sein.

"Es wird viel über junge Leute gesprochen, aber selten werden sie direkt gefragt", sagt Tim Hofmann, der Bobinger Streetworker. Egal, ob in der Gesellschaft oder von Politikern. Es gebe immer wieder Aussagen und Meinungen zu fehlendem Engagement und Interesse der jungen Menschen an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe, gerade im kommunalen Umfeld. Doch das sei seiner Meinung nach ein schiefes Bild, sagt Hofmann.