Bobingen

vor 32 Min.

Stadt fordert 700.000 Euro: Streit um Bobinger Altlasten jetzt vor dem Landgericht

Plus Die Stadt Bobingen hat Jahre nach einem Grundstücksgeschäft eine Frau und ihre Söhne verklagt. Im Raum stehen über 700.000 Euro.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Müssen eine Frau und ihre beiden Söhne über 700.000 Euro für Altlasten auf Grundstücken zahlen, die sie vor knapp elf Jahren an die Stadt Bobingen verkauft hatten? Darum geht es in einem Streitfall, der seit dieser Woche am Landgericht in Augsburg verhandelt wird. Die Stadt Bobingen hatte die Grundstücksverkäufer verklagt.

Dreh- und Angelpunkt ist eine Klausel im Notarvertrag zum Verkauf der Grundstücke. Geschlossen wurde er 2013. Ingrid Berché und ihr Bruder hatten den elterlichen Hof für Pferde- und Ackerwirtschaft und Grundstücke am Stadtrand und neben dem bereits entstandenen Baugebiet Point IV geerbt. Sie wollten verkaufen. Deshalb klopfte Ingrid Berché bei der Stadt an und bat um ein Angebot. Das lag zunächst bei 140.000 Euro für die Grundstücke mit einer Fläche von rund 16.000 Quadratmeter.

